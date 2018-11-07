قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. "التعليم" تكشف بطولات البنات الحاصلات على درجات التفوق الرياضي

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قام باعتماد درجات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة.





وأضاف خيري أن الإدارة العامة للتربية الرياضية تقوم بتنفيذ برامج المسابقات الخاصة ببطولات الجمهورية للبنين، والبنات للمرحلة الثانوية وما يعادلها تحت إشراف الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.





وأوضح خيري أن البطولات التي يشارك فيها الطلاب بالنسبة للبنين 17 بطولة (كاراتية / سباحة / سلاح / ألعاب قوي / جودو / مصارعة / ملاكمة / تنس طاولة / تنس أرضي / دراجات / جمباز / غطس / الهوكي / كرة قدم / كرة سلة / كرة يد / كرة طائرة ).





إضافة إلى 13 بطولة يشارك بها البنات:

(كاراتية / سباحة / سلاح / ألعاب قوي / جمباز فني / جمباز إيقاعي / تنس طاولة / تنس أرضي / سباحة توقيعية/ غطس / كرة سلة / كرة طائرة / كرة يد)، كما يشارك الطلبة والطالبات من جميع المحافظات بعد تصعيدهم من البطولة التي تقام بمديرية التربية والتعليم بكل محافظة، ويتم تحكيم تلك البطولات بواسطة طاقم من الحكام مسجل ومكلف من الاتحاد المعنى بكل لعبة، كما تقام جميع البطولات على الملاعب القانونية ووفقًا لقانون كل لعبة.





وأضاف خيري أن الطلاب الفائزين يحصلون في تلك البطولات على الحافز الرياضى وفقًا للقرار الوزارى رقم 206 لسنة 2016، حيث يحصل المركز الأول على 8 درجات، ويحصل المركز الثاني على 6 درجات، ويحصل المركز الثالث على 5 درجات، أما المركز الرابع فيحصل على 3 درجات.



