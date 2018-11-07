محرز يكشف سر اختياره القميص رقم 26 مع مانشستر سيتي

كشف رياض محرز المنتقل حديثا إلى نادي مانشستر سيتي، عن سبب اختياره القميص رقم 26 مع فريقه الجديد.

وقال محرز، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للسيتي: "لا يوجد شيء معين ولكنني بدأت مسيرتي في إنجلترا بهذا الرقم وكما تعلم حققت لقب الدوري الإنجليزي وكنت مرتديه وهذا قرار مناسب لاستمراره معي".

كما أكد محرز أنه سعيد للغاية وفخور بتوقعيه لمانشستر سيتي وسيبذل قصارى جهده لتقديم موسم جيد تحت قيادة بيب جوارديولا.

جدير بالذكر أن الجزائري الدولي قد انتقل إلى مانشستر سيتي بعد معاناة طويلة مع ليستر مقابل 60 مليون جنيه استرليني.