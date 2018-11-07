ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محرز يكشف سر اختياره القميص رقم 26 مع مانشستر سيتي

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 06:45 ص
محرز يكشف سر اختياره القميص رقم 26 مع مانشستر سيتي
رياض محرز
طباعة
منى العوضي
 

 

كشف رياض محرز المنتقل حديثا إلى نادي مانشستر سيتي، عن سبب اختياره القميص رقم 26 مع فريقه الجديد.

 

وقال محرز، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للسيتي: "لا يوجد شيء معين ولكنني بدأت مسيرتي في إنجلترا بهذا الرقم وكما تعلم حققت لقب الدوري الإنجليزي وكنت مرتديه وهذا قرار مناسب لاستمراره معي".

 

كما أكد محرز أنه سعيد للغاية وفخور بتوقعيه لمانشستر سيتي وسيبذل قصارى جهده لتقديم موسم جيد تحت قيادة بيب جوارديولا.

 

جدير بالذكر أن الجزائري الدولي قد انتقل إلى مانشستر سيتي بعد معاناة طويلة مع ليستر مقابل 60 مليون جنيه استرليني.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كرواتيا
-
x
20:00
-
إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/11/2018 7:00:03 AM