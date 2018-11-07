زينة متهمة بـ"عضّ" عائلة أمريكية في دبي !





تواجه الفنانة زينة، أزمة مع السلطات الإماراتية بسبب مشاجرة مع عائلة أمريكية حول إلتقاط الصور.





وتوجهت عائلة أمريكية ببلاغ للسلطات الإماراتية تتهم فيه الفنانة زينة بالتعدي على الأسرة بالضرب داخل فندق أتلانتس في دبي، أواخر شهر يونيو الماضي.





وأدلى جميع أطراف المشاجرة بأقوالهم في مركز الشرطة المختص.





ولجأت الأسرة الأمريكية إلى سفارة بلادهم وخضعوا جميعا إلى للفحص الطبي، وحصلوا على تقارير تفيد بتعرضهم لإصابات مختلفة شملت بعض الخدوش والعض والكدمات.





وترددت أنباء عن القبض على زينة وشقيقتها خلال الساعات الماضية، لدى وجودها هناك لقضاء عطلتها الصيفية برفقة عائلتها.





وقال المواطن الأمريكى في محضر الشرطة، إن الفنانة تعدت عليه وزوجته وابنته بالضرب و”العض”، لاعتقادها أن ابنته تصورها بمحيط حمام السباحة، فيما تبادلت الفنانة الاتهام معه، وقالت إنه تعدى عليها هو الآخر.





الواقعة التي شهدها الفندق شهير بدبي نهاية يونيو الماضي، تمثلت في وجود الفنانة أمام حمام السباحة بالفندق وخلال ذلك شاهدت طفلة (11 سنة) تلتقط صورها عبر هاتفها، فتوجهت إليها وقامت بتوبيخها، ليشاهد والد الطفلة (47 سنة) الموقف، ويتوجه إلى الفنانة ويخبرها بأن الفتاة لا تجيد العربية، وأنهم مواطنون أمريكيون ولا يعرفونها، فأخبرتهم بهويتها.





وأكد الأب لزينة ان طفلته تصور شقيقها أثناء اللعب، ولا تعرفها من الأساس حتى تصورها، إلا أن الأمر تحول إلى مشادة كلامية انتهت بتعدى الفنانة على الأب والأم والطفلة، وحطمت هاتف الأخيرة لتتدخل شقيقتها بعد ذلك وتتعدى على الأب بالضرب والعض، حسب أقواله.







