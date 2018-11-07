نتيجة الثانوية العامة جاهزة للتسليم بالإدارات التعليمية عقب اعتمادها من "شوقي"

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القطاعات قامت بتسليم نتيجة الثانوية العامة، وأن جميع الكنترولات الآن جاهزة لتسليم الإدارات التعليمية النتيجة فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



