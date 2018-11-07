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نتيجة الثانوية العامة جاهزة للتسليم بالإدارات التعليمية عقب اعتمادها من "شوقي"

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 05:00 ص
نتيجة الثانوية العامة جاهزة للتسليم بالإدارات التعليمية عقب اعتمادها من شوقي
وزير التعليم طارق شوقي
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ريم محمود
 
أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القطاعات قامت بتسليم نتيجة الثانوية العامة، وأن جميع الكنترولات الآن جاهزة لتسليم الإدارات التعليمية النتيجة فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت المصادر، لـ"الفجر"، إن الوزير سيعتمد النتيجة خلال الساعات المقبلة، نظرًا لإرتباطه بموعد سفر، على أن يهاتف الأوائل اليوم الأربعاء، ويتم بعدها إعلان النتيجة.
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