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مرتضى منصور مهاجما لاعبي منتخب مصر: "كلكم مكسحين بلا استثناء"

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 05:52 ص
مرتضى منصور مهاجما لاعبي منتخب مصر: كلكم مكسحين بلا استثناء
المستشار مرتضى منصور
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نعيم يوسف
 
شن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما كبيرا على لاعبي المنتخب المصري، قائلا: "انتوا جايين فاشلين وهابطين".

وأضاف "منصور"، في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء: "الناس اللي سافروا سنة 1990 وقت المدرب الجوهري اتغلبوا واحد صفر بالعافية، واتعادلو ماتشين.. دا انتوا خدين ضاد جيم (في إشارة لتقدير ضعيف جدًا)".

وتابع رئيس نادي الزمالك، أن "جايين أنتوا منتخب مصر كلكم مكسحين بلا استثناء، وأنا كلامي واضح، لا استثنى أحد"، مضيفا: "المفروض تيجوا لابسين طرح.. أنتوا خذلتونا".
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