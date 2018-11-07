نجم الأهلي السابق يكشف سبب تعثر مفاوضات الزمالك مع الكعبي

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن المغربي أيوب الكعبي، أصبح قريبا جدا من الزمالك، وعلى بعد خطوة واحدة من الانتقال للفريق الأبيض، مشيرا إلى أنه في حالة التعاقد معه، سيرحل معروف يوسف، لاعب وسط الفريق الذي يمتلك عروضا خليجية وأوشك عقده على الانتهاء.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أن المفاوضات مع اللاعب المغربي أحرزت تقدما كبيرا وكانت على وشك الانتهاء، وانتقال اللاعب بشكل رسمي، ولكن ظهور عرض صيني مغري للغاية، والذي وصل إلى 6.5 مليون دولار حال دون إتمام الصفقة لصالح الزمالك.