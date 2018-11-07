لماذا ارتدت لجين عمران ونور التركية "التوربان الإفريقي" ؟

هذه الإطلالة، التي يمكن وصفها بـ”الصيفية”، كانت قد سبقتها إليها، الإعلامية لجين عمران، التي نشرتْ مجموعة صور من رحلتها إلى اليونان، تظهر فيها بإطلالة صيفية، مُرتدية تي شيرت باللون الأبيض، مع بنطلون عريض صيفيّ، ملوّن بألوان البحر والسماء، وأكملتْ إطلالتها بـ"توربان" يشابه بستايله، الذي ارتدته النجمة التركية، سونغول أودان.











