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لماذا ارتدت لجين عمران ونور التركية "التوربان الإفريقي" ؟

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 05:22 ص
لماذا ارتدت لجين عمران ونور التركية التوربان الإفريقي ؟
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نشرت الفنانة التركية سونغول أودان، المعروفة بالوطن العربي باسم نور، صورة عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، تظهر فيها وقد ارتدت التوربان الملفوف على الطريقة الإفريقية.

هذه الإطلالة، التي يمكن وصفها بـ”الصيفية”، كانت قد سبقتها إليها، الإعلامية لجين عمران، التي نشرتْ مجموعة صور من رحلتها إلى اليونان، تظهر فيها بإطلالة صيفية، مُرتدية تي شيرت باللون الأبيض، مع بنطلون عريض صيفيّ، ملوّن بألوان البحر والسماء، وأكملتْ إطلالتها بـ"توربان" يشابه بستايله، الذي ارتدته النجمة التركية، سونغول أودان.



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