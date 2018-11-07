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خبير يرد على محافظ البحيرة: "مينفعش أقضي تماما على الكوبرا لهذا السبب"

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 05:08 ص
خبير يرد على محافظ البحيرة: مينفعش أقضي تماما على الكوبرا لهذا السبب
يسري كوبرا
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نعيم يوسف
 
قالت نادية عبده، محافظ البحيرة، إنهم واجهوا الأفاعي التي ظهرت في إحدى القرى الأيام الماضية بطريقة علمية وعملية في نفس الوقت.

وأضافت "عبده" في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الثلاثاء، وتقدمه رشا نبيل، إنه تم قتل الأفاعي، ووضع السم لها في البيض.

من جانبه، قال يسري كوبرا، خبير في الزواحف، وصياد أفاعي، أن "الكوبرا" غذاؤها الرئيسي هو الفأر وليس البيض، موضحا أن "ماينفعش اقضى تمام على الكوبرا للحفاظ على التوازن البيئى والقضاء على الفئران".
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