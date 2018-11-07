سوق الألبومات ينتظر منافسة صيفية قوية بين النجوم !

يشهد الموسم الغنائي الصيفي منافسة قوية بين مجموعة من كبار النجوم الذين ينتظرون انتهاء كأس العالم لطرح ألبوماتهم الغنائية بالأسواق. حيث أجّل معظمهم طرح ألبوماتهم الصيفية تخوفًا من التأثير السلبي لانشغال الجمهور بمتابعة مباريات كرة القدم على الألبومات الجديدة التي يراهن صنّاعها عليها من أجل تحقيق الصدارة في التواجد على الساحة.





ويبدو أن المنافسة في صيف 2018 لن تقتصر على المنافسة النسائية أو الرجالية فقط بل ستكون خليطًا من منافسة قوية في موسم سيشهد عودة الكثير من الغائبين عن سوق الألبومات منذ سنوات.





شيرين

وأبرز العائدين للألبومات الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها وتعود به بعد غيابٍ دام أكثر من 3 سنوات منذ طرح "أنا كتير"، وهي تسعى من خلال جديدها للتأكيد على مكانتها الفنية وقدرتها على تحقيق مبيعات جيدة خاصة وأنها ظلت متواجدة طوال الفترة الماضية بحفلات غنائية تقدّم خلالها أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور.





إليسا

وتعود الفنانة اليسا بألبومها الجديد بتوقيع شركة روتانا، والذي كان يُفترض طرحه في عيد الفطر قبل أن يتأجل لأسبابٍ فنية منها عدم تصوير الغلاف الخاص به إلا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان. فيما ستقوم بإحياء حفلات غنائية بعد إصداره. حيث كانت حريصة خلال الفترة الماضية على إرجاء تعاقداتها على الحفلات الفنية لحين صدوره بالأسواق.

ولقد بدأت فعلياً بالترويج لألبومها المنتظر عبر حساباتها على مواقع التواصل. حيث أنها تطرح أسماء الأغنيات وبعض كلماتها منذ نحو أسبوعين، في خطوة اعتادت عليها مع طرح كل ألبوم جديد.





أنغام

الفنانة أنغام أجلت طرح ألبومها الجديد إلى الخريق المقبل حتى تنتهي منه بشكلٍ كامل.علماُ أنها قررت طرح أغنية منففردة في انتظار إطلاقه.









حسني ودياب

من جهةٍ أخرى تدور المنافسة بين ألبومي تامر حسني وعمرو دياب. حيث سيطرح الأول جديده بعنوان "عيش بشوقك" والذي استغرق تحضيره لأكثر من عامين. وهو يسعى لإطلاقه بحملةٍ دعائية ضخمة في الوطن العربي، فيما كشف ملامحه بتدوينة كتبها عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك".





أما "دياب" فيتكتم على تفاصيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال شهر أغسطس المقبل. وهو من انتاج شركته "ناي ميوزك".





شاكر والبحري

هذا ويعود الفنان هيثم شاكر بالبومه الجديد بعنوان "ما توصونيش" بعد غيابٍ طويل. فيما انطلقت الحملة الدعائية لألبوم الفنانة وعد البحري بعنوان "فرحتي بيك" والذي تتعاون فيه مع شركة مزيكا.



