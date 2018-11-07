مدرب إنجلترا: علينا أن نشعر بالفخر بما قدمناه في مونديال روسيا

أعرب جاريث ساوثجيت المدير الفني لإنجلترا قبل مواجهة كرواتيا اليوم، في الدور قبل النهائي لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا عن فخره بالطريقة التي ظهروا بها في البطولة.

وقال ساوثجيت في تصريحات في المؤتمر الصحفي لمباراة بلاده أمام كرواتيا: "نشعر بالفخر حقا للطريقة التي ظهرنا بها، بالذكاء الذي لعبنا به وكذلك أننا أدينا بشكل جيد تحت ضغط وتعاملنا مع مواقف صعبة خلال المباريات".

وأضاف: "المعاناة لفترة طويلة في مجال كرة القدم في إنجلترا والمساندة التي تلقاها الفريق في أرض الوطن والتي ساعدت على جمع الناس سويا".

وتابع: "بلدنا مرت بلحظات صعبة مؤخرًا فيما يتعلق بالوحدة، أعتقد أن الرياضة لديها القدرة على فعل ذلك وكرة القدم على نحو الخصوص لديها القدرة على القيام بذلك، يمكننا الشعور بالطاقة والمساندة في بلادنا وهو شعور استثنائي وامتياز بالنسبة لنا".

واختتم ساوثجيت تصريحاته قائلاً: " حققنا بعض الإنجازات التاريخية بما في ذلك الفوز بضربات الجزاء الترجيحية بعد عقود من الفشل في ذلك خلال البطولات الكبرى، كما حققنا أول فوز لنا في الأدوار الاقصائية منذ قرابة عشرة أعوام والتأهل لدور الأربعة للمرة الأولى منذ زمن بعيد".