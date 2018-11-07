رد زينة على أنباء القبض عليها فى دبي وتوضح حقيقة مشاجرتها مع أسرة أمريكية في الإمارات

تداول خبر مشاجرة الفنانة “زينة” مع اسرة امريكية فى الامارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بقيامها بالاعتداء على طفلة صغيرة وباقى افراد اسرتها فى دولة الامارات العربية المتحدة، مما أثار هذا الخبر غضب الفنانة زينة وجعلها تخرج ببيان رسمى عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك، لوقف تداول الأخبار الكاذبة حول هذا الموضوع، والعديد من جماهير الفنانة زينة يريد معرفة صحة الخبر.

رد “زينة” على أنباء القبض عليها فى دبي وتوضح حقيقة مشاجرتها مع أسرة أمريكية فى الامارات :-

خرجت الفنانة زينة ببيان رسمي عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك”، لتوضيح ماذا حدث والتفاصيل الكاملة للموقف، قالت “زينة” فى بيانها الصادر اليوم أنها فوجئت بعدة اخبار خلال المواقع الإخبارية والجرائد، تفيد بقيامها بالاعتداء على أسرة أمريكية من أصل مصرى خلال تواجدها في دولة الإمارات، وأنها تم القبض عليها ونفت اخبار القبض عليها، وقالت الاغرب من ذلك انهم اكدو انها اعتدت على طفلة صغيرة وان الاخبار مشبوهة تعمد فقط على تشويه صورتها أمام جماهيرها، وهي محاولة خاسرة من الطرف الآخر لكسب لكسب التعاطف معه فى معركته





وصرحت زينة من خلال بيان صحفى لها وقالت “رغم اننى متاحة لجميع الصحف والمواقع التى كان يجب عليهم أن يحصلوا على حق الرد قبل نشر اقاويل غير حقيقية دون سند حقيقي، مع العلم ان هذة الواقعة حدثت منذ ما يقرب من عشر ايام ولم اتحدث عنها احتراما لشعب وحكومة الامارات الشقيقة، ولكنى سأحكى الواقعة كما حدثت بالفعل حتى لا يتم نشر أخبار مغلوطة”.









وجددت زينة تأكيدها أنها شائعات مؤكدة انها كانت فى احدى الفنادق فى “دبى”، وفوجئت باقتحام بعض الاشخاص لحياتها وتصويرها دون اذنها، فطلبت زينة منهم الكف عن التصوير بكل احترام إلا أن هؤلاء الأشخاص تطاولوا عليها بالإهانة والسب، وأنها قامت بإبلاغ الشرطة الإماراتية على الفور، ثم تقدمت ببلاغ رسمى طالبت بالاستشهاد بكاميرات الفندق لرؤية الموقف، وأن الطرفين فى سبب المشكلة توجهوا إلى قسم الشرطة، وقامت الشرطة بإحتجازهم ليلة كاملة ومنعهم من السفر.

وأكدت زينة انهم حاولوا معاها القيام بعدة محاولات للصلح وتقديم الاعتذار، ولكنها رفضت وانها متمسكة بموقفها وحصولها على حقها القانوني بشكل كامل، خاصة أن السلطات في دولة الإمارات تتعامل بشكل حيادى تام مع الواقعة، وطالبت الجميع بتحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم ترديد الشائعات دون التأكد من المحاضر الرسمية التي تباشرها السلطات بناء على البلاغ التى قدمته، ومؤكدة انها سوف تنقل لكم اى اخبار جديدة تخص موضعها.



