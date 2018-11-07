كندا تحذر رعاياها من السفر إلى بعض المناطق في تونس
الأربعاء 11/يوليه/2018 - 04:19 ص
جددت الحكومة الكندية تحذيراتها لرعاياها بضرورة تفادي السفر إلى عدة مناطق تونسية، منها الحدود الغربية و الجنوبية الشرقية للبلاد، ''تجنبا لخطر الارهاب''.
وقد نشرت الحكومة الكندية بيانا دعت فيه رعاياها إلى تفادي السفر إلى المناطق البعيدة 30 كيلومترا من الحدود الليبية و الحدود الجزائرية، باستثناء مدينة طبرقة من ولاية جندوبة، حيث دعى البيان مع ذلك إلى توخي الحذر وفق نص البيان.
كما حذرت كندا من السفر لمحيط جبل الشعانبي و مدينة القصرين، ومن الإقتراب من المنطقة العسكرية العازلة قرب مدينتي الذهيبة و البُرمة من ولاية تطاوين.
كما دعت الحكومة الكندية رعاياها إلى تجنب ''السفر غير الضروري '' إلى الولايات الواقعة على الشريط الحدودي مع الجزائر، ''خاصة ولاية القصرين''، مع تجنب السفر إلى ولايتي الكاف و جندوبة، ''وتحديدا الطريق الذي يربط مدينتي القصرين و سيدي بوزيد عبر سبيطلة''، وفق نص البيان.
ودعا البيان إلى تفادي ''السفر غير الضروري''، إلى مناطق معينة في الجنوب التونسي، منها مدن دوز ومطماطة و مدنين و نفطة و جرجيس.