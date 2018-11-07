كندا تحذر رعاياها من السفر إلى بعض المناطق في تونس

جددت الحكومة الكندية تحذيراتها لرعاياها بضرورة تفادي السفر إلى عدة مناطق تونسية، منها الحدود الغربية و الجنوبية الشرقية للبلاد، ''تجنبا لخطر الارهاب''.





وقد نشرت الحكومة الكندية بيانا دعت فيه رعاياها إلى تفادي السفر إلى المناطق البعيدة 30 كيلومترا من الحدود الليبية و الحدود الجزائرية، باستثناء مدينة طبرقة من ولاية جندوبة، حيث دعى البيان مع ذلك إلى توخي الحذر وفق نص البيان.





كما حذرت كندا من السفر لمحيط جبل الشعانبي و مدينة القصرين، ومن الإقتراب من المنطقة العسكرية العازلة قرب مدينتي الذهيبة و البُرمة من ولاية تطاوين.





كما دعت الحكومة الكندية رعاياها إلى تجنب ''السفر غ ير الضروري '' إلى الولايات الواقعة على الشريط الحدودي مع الجزائر، ''خاصة ولاية القصرين''، مع تجنب السفر إلى ولايتي الكاف و جندوبة، ''وتحديدا الطريق الذي يربط مدينتي القصرين و سيدي بوزيد عبر سبيطلة''، وفق نص البيان.





ودعا البيان إلى تفادي ''السفر غير الضروري''، إلى مناطق معينة في الجنوب التونسي، منها مدن دوز ومطماطة و مدنين و نفطة و جرجيس.



