سويسرا تحذر رعاياها بتونس من السفر إلى المناطق الحدودية الغربية و الجنوبية الشرقيةسويسرا تحذر رعاياها بتونس من السفر إلى

دعت وزارة الخارجية السويسرية رعاياها إلى تجنب السفر إلى مناطق معينة في تونس منها المرتفعات الغربية و المناطق الحدودية مع ليبيا، مرجعة ذلك ''لخطر الإرهاب الذي يهدد تونس و افجراءات الأمنية و العسكرية المتبعة من قبل الحكومة للتصدي للهجمات الإرهابي''.





وأوصت وزارة الخارجية السويسرية رعاياها، في بيان لها، بضرورة ''توخي الحذر و تجنب السفر إلى المناطق التي يمكن أن تدور بها مواجهات بين قوات الأمن التونسي و العناصر الإرهابية، منها جندوبة، الكاف، سيدي بوزيد و باجة، ''، منبهة رعاياها ''من إمكانية التعرض إلى الإختطاف من قبل الجماعات الإرهابية في أماكن تعتبر عرضة لمثل هذه العمليات كجبال الشعانبي، السلوم و المغيلة ''، وفق نص البيان.





ودعت سويسرا رعاياها إلى ''التحقق من السلطات الأمنية قبل القيام بالسفر على الطرق الرئيسية داخل تونس في حال وجود حواجز أو إحتجاجات قد تنتج عنها مواجهات بين الأمن و المحتجين، مع تجنب السفر ليلا''.





كما حذرت سويسرا رعاياها من السفر إلى المنطقة الحدودية الغربية ''وخاصة منطقة غار الدماء و ماجاورها''.





وفي نفس السياق نبه البيان من ''خطر السفر إلى بعض المناطق منها الخط الحدودي الجنوبي الشرقي والذي يعد منطقة عسكرية عازلة''، مع إمكانية زيارة هذه المناطق في ''حال الأخذ بالإعتبار التدابير الوقائية'' التي ذكرها البيان.





ومن جهة أخرى حذرت سويسرا رعاياها من ''خطر محتمل للجريمة العادية في تونس، كالنشل و سرقة تجهيزات السيارات و السطو على غرف الفنادق''، داعية إياهم إلى عدم حمل أشياء ثمينة (ساعات، مجوهرات...) أو مبالغ مالية هامة.



