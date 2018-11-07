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سعاد عبد الرحيم: المجلس البلدي سيدرس إمكانية أن يكون النقل العمومي مجانيا بالعاصمة

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 04:17 ص
سعاد عبد الرحيم: المجلس البلدي سيدرس إمكانية أن يكون النقل العمومي مجانيا بالعاصمة
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محمد وليد الجموسي
 

قالت الرئيسة الجديدة لبلدية تونس سعاد عبد الرّحيم  إنّ المجلس البلدي سيدرس إمكانية أن يكون النقل العمومي مجانيا بالعاصمة، مشيرة أنّ هذه الخطوة قد تكون " أقل كلفة للمدينة من كلفة الاكتظاظ المروري"
وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "ناس نسمة" أنّه سيتم دراسة هذا الموضوع مع بقية الأطراف المتداخلة للنظر في إمكانية إيجاد طريقة لتنفيذ هذا الأمر.

للإشارة فإن هذه الـتجربة تعتمدها بعض المدن بالعالم لتشجيع الأشخاص على استعمال النقل العمومي المجاني بدل سياراتهم الخاصة، بهدف الحد من الاكتظاظ المروري ولضمان نظافة المحيط.

كما أكّدت أنّ خدمة "الويفي" ستكون متوفرة بمراكز المدن، كما وعدت بذلك الحركة خلال الحملة الانتخابية.
في سياق آخر، أوضحت أنّه سيتم إطلاق حملة نظافة كبرى بداية من يوم غد بشارع الحبيب بورقيبة والمسالك السياحية، لتتواصل بعد ذلك ببقية الدوائر البلدية.

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