جمعية القضاة التونسيين تدعو للنأي بالمؤسّسة الأمنية والمؤسسة العسكرية عن كل التجاذبات السياسية





ندّدت جمعية القضاة التونسيين بشدّة بالجريمة الإرهابية البشعة التي استهدفت دورية أمنية للحرس الوطني الأحد الماضي بمنطقة عين سلطان من ولاية جندوبة داعية في الآن نفسه كافة التونسيين إلى التمسك بوحدتهم الوطنية في التصدي للظاهرة ودعم كل الجهود الرامية إلى ذلك حتى القضاء نهائيا على آفة الإرهاب واقتلاعها من جذورها.





وعبّرت الجمعية في بيان لها عن تضامنها الكامل مع المؤسسة الأمنية في هذه المناسبة الأليمة لما تبذله من تضحيات جسام في سبيل وقاية المجتمع التونسي من مخاطر الإرهاب ومخططاته الهدامة .





كما دعت بالنأي بالمؤسّسة الأمنية والمؤسسة العسكرية عن كل التجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية خدمة لمصلحة البلاد العليا

يذكر أنّه تمّ استهداف دورية أمنية للحرس الوطني اول أمس الأحد بمنطقة عين سلطان من ولاية جندوبة المتاخمة للحدود الجزائرية من قبل مجموعة إرهابية مما أسفر عن استشهاد ستة من عناصر الحرس الوطني وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة .



