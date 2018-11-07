مجلس الأمن القومي يستعرض حيثيات العملية الإرهابية بعين سلطان

استعرض مجلس الأمن القومي الذي انعقد الثلاثاء بقصر قرطاج، تحت إشراف رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، عرضا قدّمه آمر الحرس الوطني، حول "حيثيات العمليّة الجبانة بعين سلطان ودلالتها"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.





كما تمّ التداول حول "التدابير والإجراءات الكفيلة بمزيد التوقّي والتصدّي لكل ما من شأنه المس من مناعة الوطن ودعم القدرات اللوجيستية والعملياتية للقوات الأمنية والعسكرية"، مع التأكيد على "مزيد تحسين ظروف عمل القوات الحاملة للسلاح والإحاطة الكاملة بعائلاتهم".





يذكر أن المدير العام للأمن الوطني وآمر الحرس الوطني، شاركا في اجتماع مجلس الأمن القومي، بصفة استثنائية، وبدعوة من رئيس الجمهورية الذي أكّد خلال كلمته أمس الإثنين لدى زيارته مصابي عملية عين سلطان الإرهابية بالمستشفى العسكري بالعاصمة، أنه دعا إلى انعقاد المجلس، "للإستماع إلى آمر الحرس الوطني وشهود عيان وفنيين، للإستيضاح بالتدقيق حول هذه العملية الإرهابية والإطلاع على الصورة الكاملة والحقيقية لتلك الحادثة".





وكانت مجموعة إرهابية استهدفت الأحد الماضي دورية أمنية للحرس الوطني، بمنطقة عين سلطان من ولاية جندوبة، المتاخمة للحدود الجزائرية مما أسفر عن استشهاد ستة من أفراد هذه الدورية وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة.



