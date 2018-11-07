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المهدية: تكريم سمر شعبان بنجاحها في الباكالوريا وقهرها اعاقة البصر وظلم الفقر

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 04:11 ص
المهدية: تكريم سمر شعبان بنجاحها في الباكالوريا وقهرها اعاقة البصر وظلم الفقر
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محمد وليد الجموسي
 

حققت سمر شعبان، تلميذة الباكالوريا آداب من ولاية المهدية، ما عجز عنه المبصر إذ حولت بارادتها ظلمة العمى إلى نور من العلم، وقهرت فقر عائلتها بحصولها على شهادة الباكالوريا، وقد تم اليوم الثلاثاء تكريمها خلال حفل نظمته الولاية للمتفوقين.

"لقد تحديت صعابا لا يمكنني أن اذكرها لانها تؤلمني، ولكني نلت اليوم لقاء تعبي وسأواصل تعليمي حتى اعوض لامي تعبها واقهر العمى والفقر"، حسب ما قالته سمر، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، على هامش حفل التكريم.

وأضافت "اليوم تم تكرمني وهو ما زادني ثقة في النفس، وسأهدي هذه الجائزة إلى كل كفيف ليزيدهم تصميما على تجاوز العقبات".

وشمل التكريم اصحاب افضل المعدلات للناجحين في امتحان الباكالوريا 2018 في مختلف الشعب ومناظرة الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية ومناظرة ختم التعليم الاساسي.

وتحصل عدنان القزدار على افضل معدل في الباكالوريا في ولاية المهدية ب36ر18 شعبة العلوم التجريبية، وتحصلت كل من ميسم فليجان وشيماء عمري على معدل 80ر16 في مناظرة الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية.

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