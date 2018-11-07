الطريق السيارة المغاربية في جزئها قابس مدنين تقدمت بشكل ملموس

كشفت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جيكا" ان لجنة قيادة مشروع الطريق السيارة المغاربية خلصت، خلال اجتماع احتضنته مدينة جرجيس (ولاية مدنين) بعد زيارة تفقد للمشروع، مؤخرا، الى أنّ انجاز قسط الطريق المغاربية الرابط بين ولايتي قابس ومدنين يتقدم بشكل ملموس".





وبينت الوكالة في نشرية اصدرتها، مؤخرا، أنّ ممثلين عنها وعن شركة تونس للطرقات السيارة والسلطات الجهوية، شاركوا في هذه الزيارة، حيث تبين أنّ 95 بالمائة من الاراضي الضرورية لانجاز هذه الطريق، الممتدة على طول 87 كلم، تم اقتناؤها من جهة ولاية قابس في انتظار تسريع مسار انتزاع الاراضي على مستوى ولاية مدنين.





ولاحظت الوكالة ان القسطين الاول والثالث (قابس - كتانة ومارث -كوتين) تقدما بنسبة 70 بالمائة بيد انّ القسط الثاني كتانة - مارث، لم يتقدم سوى بنسبة 44 بالمائة مما يشكل تأخيرا هامّا في الإنجاز.





وشهدت اشغال الجزء الرابع بين كوتين - مدنين تقدما في حدود 11 بالمائة، علما وان هذا القسط كان محل اجراء جديد لاختيار مؤسسة أشغال بعد فسخ العقد مع الشركة التي فازت بالصفقة عند انطلاق المشروع.





ويتوقع انتهاء قسط قابس- مدنين من الطريق السيارة المغاربية مطلع سنة 2019 بالنسبة للقسطين الاول والثالث في حين يرتقب الانتهاء من القسط الثاني موفى سنة 2019 على ان يستكمل القسط الرابع مطلع 2020.



