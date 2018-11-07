الاتحاد المغاربي وشمال افريقيا للفلاحين يعقد مؤتمره العادي بتونس يومي 12 و 13 جويلية 2018









تبدأ، يوم الخميس 12 جويلية 2018 بتونس، أشغال مؤتمر الاتحاد المغاربي وشمال افريقيا للفلاحين بتونس لتنتهي يوم 13 جويلية وسط توقعات بانتخاب خلف جديد لرئيس المنظمة الجزائري محمد العليوي.





وأعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الذي يمثل تونس في هذه المنظمة الى جانب ممثلين عن الجزائر وموريتانيا والمغرب وليبيا ومصر والسودان التي تشكل قائمة الدول الاعضاء، انه سيتم ضبط مخطط استراتيجي للمنظمة المغاربية.





وسيناقش المؤتمرون التحديات والصعوبات التي تواجه الفلاحة المغاربية بما يضمن تطوير اداء الاتحاد ليصبح قوة تفاوض ودفاع عن مصالح منظوريه ضمن مخطط دولي تتحكم فيه التكتلات الكبرى.





ويتضمن برنامج المنتدي كلمات رؤساء وممثلي المنظمات الاعضاء وتقديم تقرير التقييم الذاتي والمصادقة على المخطط الاستراتيجي والمصادقة على التقرير المالي وكذلك دليل الاجراءات وتقديم المنتدي الريفي العالمي.



