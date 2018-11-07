ملكة الإغراء "هياتم".. بدأت كراقصة ورفضت الزواج من حكام عرب

تضاربت أخبار حول إصابة الفنانة هياتم بمرض السرطان، فقد أكد الخبر عدد من المقربين منها حيث نُقلت إلى مستشفي مصر الدولي لتلقي العلاج اللازم من "سرطان الدم"، الذي اكتشفت إصابتها به منذ أيام، فيما نفى الخبر أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وما بين النفي والتأكيد، زادت نسبة البحث عن الفنانة الشهيرة على محرك البحث غوغل، بعد انتشار خبر الأزمة الصحية التي تمر بها خلال الساعات الماضية، والذي كان سببًا في إصابة محبيها بالقلق الشديد عليها .

- بدأت مشوارها الفني بالرقص في الأفراح الشعبية، بعدها انتقلت للقاهرة للعمل في بعض الحفلات كراقصة أيضًا، وكانت البداية عندما رشحها وكيل الفنانين وقتها للرقص في حفل يحييه الفنان عبد الحليم حافظ.





- واجهت اعتراضًا من أهلها على دخولها المجال الفني، خصوصًا وأنّ أفراد عائلتها كانوا أبعد ما يكون عن المجال الفني.





- تم ترشيحها للمشاركة في بعض الأفلام في منتصف فترة السبعينيات، وكان أول أعمالها السينمائية عام 1972 بفيلم "ليلة حب أخيرة"، وبعد نجاحها فيه قدمها المنتجون كواحدة من النجمات الشباب، خصوصًا في أدوار الإغراء الشعبية.





- اعتزلت الرقص وتفرغت للتمثيل لكنها قدمت العديد من وصلات الرقص في أفلامها.





- قدمت 35 فيلمًا سينمائيًّا، منها: وراء الشمس، والبنات عايزة إيه، والرغبة، والقفل، والمتسول.





- من أبرز المسلسلات التي شاركت في بطولتها، زهرة وأزواجها الخمسة، والباطنية، وعرفة البحر.





- عُرفت بجسدها الممتلىء ولكنها نجحت مؤخرًا في فقدان أكثر من نصف وزنها بسبب اتّباعها نظامًا غذائيًّا قاسيًا.





- قالت إنها رفضت الزواج من ثري عربي، وكذلك من رئيس جمهورية رفضت الكشف عن اسمه، وأضافت أنّ هذا لم يكن العرض الوحيد الذي جاءها من حكام عرب، فقد تكرر الأمر أكثر من مرة.





- تلقت هدية عبارة عن قصر في سويسرا من أحد الاثرياء الذين تقدم للزواج منها، لكنها رفضت العرض وبالتالي الهدية.