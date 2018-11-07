حاتم بن سالم : انتداب طلبة الماجستير في علوم التربية بداية من سبتمبر 2019

سيتم بداية من سبتمبر 2019 انتداب طلبة الماجستير في علوم التربية البالغ عددهم 2354 وفق ما أفاد به وزير التربية حاتم بن سالم خلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة.





وقال بن سالم إن الوزارة ملتزمة بتنفيذ هذا القرار الذي أقره مجلس الوزراء المنعقد حول هذا الملف، لافتا إلى أن مشروع أمر أعد للغرض وتمت إحالته على رئاسة الحكومة ووزير المالية على ان يقع اصدراه خلال الأيام القادمة.





وبين أن الطلبة المعنيين قد أنهوا التربص النظري ومدته ثلاثة أشهر وسيشرعون بداية من 15 سبتمبر 2018 في التربص الميداني لمدة تسعة أشهر على أن يقع انتداب كل الناجحين في الماجستير دون استثناء.





وحذر الوزير من "الإشاعات التي تأتيها أطراف مهمتها التشكيك في قرارات الدولة والوزراء وتريد تخريب هذه التجربة"، حسب تعبيره، مؤكدا أن سيتم تنفيذ القرار بحذافره.



