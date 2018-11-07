قابس:تأجيل قضية الضحية كمال المطماطي إلى 09 أكتوبر القادم وتحجير السفر على المنسوب اليهم الانتهاك









قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس تاجيل قضية الضحية كمال المطماطي إلى يوم 09 أكتوبر القادم وذلك خلال جلسة عقدتها الدائرة، الثلاثاء، حول هذه القضية.





كما قررت الدائرة، وفق ما أفاد به مراسل "وات" بالجهة، عضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي الأستاذ الحبيب خضر، تحجير السفر على المنسوب إليهم الانتهاك واعادة استدعاء من لم يبلغه الاستدعاء منهم في المرة السابقة.





وقد تمسّكت لطيفة المطماطي أرملة كمال المطماطي ووالدته وأفراد عائلته، خلال الجلسة، بالشهادة التي أدلوا بها في الجلسة الأولى مطالبين بحضور الأشخاص

المنسوبة إليهم الانتهاكات في هذه القضية وباتخاذ الإجراءات القانونية التي تحول دون فرارهم إلى خارج حدود الوطن والإفلات من العقاب وبالكشف عن مكان دفن

الضحية.





ولم يحضر في هذه الجلسة الثانية، بعد جلسة اولى يوم 29 ماي 2018، أي من الأشخاص المنسوبة إليهم الانتهاكات، وهم مجموعة من إطارات وأعوان الأمن ومن مسؤولي الدولة وعلى رأسهم الرئيس السابق بن علي بوصفهم فاعلين أصليين أو مشاركين بارتكاب عدة جرائم من بينها بالخصوص القتل العمد المسبوق بجريمة التعذيب والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان وإخفاء الجثة.



