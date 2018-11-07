عروض متنوعة وذات صيت في الدورة 35 لمهرجان قابس الدولي





عقدت الهيئة المديرة لجمعية مهرجان قابس الدولي، عشية الثلاثاء، بمتحف العادات والتقاليد الشعبية بسيدي بولبابة ندوة صحفية سلطت فيها الضوء على فعاليات الدورة35 لمهرجان قابس الدولي التي ستنتظم من 16 جويلية الى 07 اوت تحت شعار" قف على ناصية الحلم ... وغن ".





واستعرض رئيس جمعية هذا المهرجان في هذه الندوة مختلف عروض هذه الدورة التي تتضمن 20 سهرة ستنطلق بعرض للفنان زياد غرسة وستختتم بسهرة للفنانة درة الفورتي.





كما تشتمل هذه الدورة على عرض للشاب مرتضى يوم 17 جويلية، وعلى عرض للفنانة هالة المالكي في سهرة يوم 18 جويلية، وآخر للفنان العربي روني فتوش يوم 19 جويلية، إضافة الى مسرحية "3 في 1 " لجعفر القاسمي يوم 20 جويلية وسهرة للفنانة يسرى محنوش يوم 21 جويلية.





كما تتضمن هذه الدورة عرضا لمسرحية وسيم ميقالو يوم 22 جويلية وعرضا للفنان التركي هاسنو سانلاندريسي يوم 23 جويلية وتقديما لمسرحية "المدك" يوم 24 جويلية ولعرض الزيارة يوم 26 جويلية.





كما سيؤثث الفنان بلطي والشاب حمودة سهرة يوم 27 جويلية والفنانة العربية فايا يونان سهرة يوم 29 جويلية وسيكون لاحباء المسرح يوم 28 جويلية عرض لمسرحية "الدراقا" وآخر لمسرحية "المكي وزكية" يوم 31 جويلية.





كما سيكون جمهور قابس على موعد يوم 01 اوت مع الفنانة امينة فاخت ويوم 02 اوت مع صبري مصباح ومع عرض ثان لمسرحية جعفر القاسمي يوم 04 اوت فيما ستؤثث الفنانة العربية ليليا شماميان سهرة يوم 05 اوت والفنان العربي زياد البرجي سهرة يوم 06 اوت.





ووفاء لتقاليده وتوجهه الفكري سينظم مهرجان قابس الدولي يومي 12 و13 جويلية ندوة فكرية دولية حول المحظور في الرواية العربية سيشارك فيها عدد من النقاد ومن الروائيين من تونس والمغرب والجزائر وهي ندوة سيتم فيها تكريم فقيد الرواية التونسية الدكتور محمد الباردي.





وبين مدير جمعية مهرجان قابس الدولي في هذه الندوة وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء ان هيئة المهرجان قد سعت الى اعداد برمجة متكاملة تسجيب لكل الاذواق وتساعد على مزيد اشعاع المهرجان رغم ما يتطلبه ذلك من امكانيات مالية يصعب توفيرها، مشيرا الى ان هذه الهيئة تواصل جهودها من اجل بناء مسرح جديد للهواء الطلق يكون في مستوى مدينة قابس ومهرجانها الدولي.











