كاتب الدولة للشؤون الخارجية في البرتغال للمشاركة في الدورة الأولى للمنتدى "الأوروبي -الإفريقي"





شارك كاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري باشطبجي الثلاثاء، في أشغال الدورة الأولى للمنتدى "الأوروبي- الإفريقي " التي انعقدت بإيستوريل بالبرتغال، تحت عنوان " إنشاء تحالفات من أجل التغيير".





وقدم كاتب الدولة بالمناسبة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، عرضا حول فرص الاستثمار في تونس في ضوء الإصلاحات المنجزة في السنوات الأخيرة، والإجراءات التي اتخذتها بلادنا لدعم الشراكة مع البلدان الإفريقية.





وأضاف أنّه بإمكان تونس، بفضل موقعها الجغرافي وفرص الاستثمار المتاحة فيها، أن تقوم بدور نشيط في تطوير الشراكة الاقتصادية بين أوروبا وإفريقيا، معددا في هذا الصدد المزايا التي توفرها الشراكة المثمرة بين الجانبين.





وكانت لكاتب الدولة على هامش المنتدى، لقاءات مع عدد من نظرائه من البلدان الشقيقة والصديقة من بينهم كاتبة الدولة البرتغالية للشؤون الخارجية، وعدد من رؤساء المؤسسات. كما التقى المدير العام الجديد للمنظمة الدولية للهجرة "انطونيو فيتورينو".





وقد ترأس أشغال المنتدى الذي يهدف إلى المساهمة في إرساء تعاون وثيق بين القارتين الإفريقية والأوروبية، الوزير الأول البرتغالي السابق والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية "مانوال باروزو" وحضره مسؤولون من عديد البلدان والمؤسسات الدولية وممثلون عن أكثر من 300 شركة.



