إلغاء إضراب إذاعة شمس أف أم المبرمج أيام 11 و12 و13 جويلية الحالي





تقرر إلغاء إضراب إذاعة شمس أف أم، الذي كان مبرمجا أيام 11 و12 و13 جويلية الجاري، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق تم إمضاؤه بين الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والإدارة العامة للكرامة القابضة والإدارة العامة لإذاعة شمس.





ويأتي هذا القرار وفق بلاغ صادر عن النقابة الأساسية لإذاعة شمس، عقب جلسة صلحية انعقدت الثلاثاء في مقر الإذاعة المصادرة، حول برقية الإضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل، وتضمن الاتفاق الحفاظ على الهوية التحريرية لإذاعة شمس أف أم وصبغتها الحالية مع ضرورة تضمينها في كراس الشروط، وتسوية وضعية أربعة زملاء متعاقدين والنظر في بقية الوضعيات.





كما نص الاتفاق على الحفاظ على الحقوق المكتسبة لكل العاملين في الإذاعة بعد عملية التفويت مع إدراج القائمة الإسمية لجميعهم والتي تتضمن التصنيف المهني والخطة الوظيفية وسنوات الأقدمية وكل الامتيازات والمنح، بالإضافة إلى عدم تفويت المستثمر الجديد في المؤسسة لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التفويت، وأن يستوجب ذلك الحصول على إذن من وزارة المالية.





واتفقت الأطراف الممضية على الاتفاق، على أن يلتزم المستثمر الجديد بعدم تسريح العاملين في المؤسسة تحت أي ظرف طيلة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التفويت، مع تواصل التزام الكرامة القابضة بكل تعهداتها المالية تجاه المؤسسة إلى حين انتهاء عملية التفويت.





وتم التنصيص على أن يقع تضمين بنود الاتفاق(باستثناء النقطة السادسة) ضمن كراس الشروط مع ضرورة تضمينه بملف طلب العروض ومد الطرف النقابي بنسخة من كراس الشروط.



