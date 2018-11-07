بعد ضم محرز.. تعرف على صفقات السيتي القياسية في عهد الشيخ منصور

أعلن نادي مانشستر سيتي رسميًا، عن ضم النجم الجزائري رياض محرز لمدة خمسة مواسم مقابل مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، في صفقة لطالما حلم بها اللاعب.

تعتبر هذه الصفقة هي الأبرز لنادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم لأنه من واحد من أفضل اللاعبين في العالم ومن المنتظر أن يقدم مستوى جيد كالمعتاد مع السيتي.

وتعد تلك الصفقة هي المرة السادسة التي يضم فيها النادي صفقة قياسية منذ تولي الشيخ منصور بن زايد رئاسة نادي مانشستر سيتي عام 2008.

وفيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي " أبرز الصفقات القياسية التي أبرمها السيتي في عهد الشيخ منصور منذ 2008:

1- البرازيلي روبينيو:

تمكنت إدارة السيتي من التعاقد مع البرازيلي الموهوب روبينيو مقابل 32.5 مليون جنيه إسترليني من ريال مدريد، سبتمبر 2008 لكنه رحل في 2010 بعد أن شارك في 41 مباراة مسجلا فيها 14 هدفا.

2- سيرجيو أجويرو:

انتقل الأرجنتيني المتألق سيرجيو أجويرو إلى السيتي مقابل مبلغ 38 مليون جنيه إسترليني من أتلتيكو مدريد، يوليو 2012 وشارك حتى الآن معهم في 206 مباراة مسجلا 143 هدفًا وأصبح الهداف التاريخي للسيتي.

3- رحيم سترلينج:

أصبح سترلينج الآن لاعب لا غنى عنه في تشكيلة السيتي بعدما نضج مستواه تحت قيادة بيب جوارديولا، وكان انتقل إلى مانشستر مقابل 49 مليون جنيه استرليني قادمًا من ليفربول، يوليو 2015.

4- كيفن دي بروين:

يعد النجم البلجيكي من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم حاليا، وكان قد انضم إلى مانشستر سيتي مقابل 55 مليون جنيه استرليني قادما من فولفسبورج عام 2015. شارك حتى الآن في 97 مباراة مسجلا 21 هدفا.

5- إيميرك لابورت:

يعد المدافع الأنيق لابورت، البالغ من العمر 23 عاما، من أبرز صفقات السيتي هذا العام فقد وقع لنادي مانشستر سيتي مقابل 57 مليون جنيه استرليني قادما من أتلتيك بلباو.