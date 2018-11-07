أمينة فاخت: "أنا مثل الصعايدة"(فيديو)





خلال ندوة صحفية عقدتها المطربة التونسية أمينة فاخت، صرحت "La Diva" بأنها تشبه الصعايدة، مشيرة إلى عطب فني حال دون تشغيل المايكروفون بحفلة أيحيتها ببنزرت، إلا أن ذلك لم يحل دون أن تكمل غنائها مستغنية عن المايكروفون.





و أضافت أمينة، بأنها هي نفسها لا تستوعب الحالة التي تدخل فيها بمجرد صعودها على المسرح للغناء، متوجهة بالقول للحاضرين بأن يقع إستغلال ما بقي لها من أعوام بعالم الفن.





و يذكر بأن أمينة فاخت قد عرفت طيلة مسيرتها الفنية الحافلة، بأسلوبها المتميز على المسرح الذي كانت لا تهدأ حركتها فوق خشبته لتأسر بذلك قلوب عشاقها من الجماهير.