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أمينة فاخت: "لم أحترف بمصر لهذا السبب... و لا أمانع من الغناء مع فنان راب" (فيديو)

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 03:25 ص
أمينة فاخت: لم أحترف بمصر لهذا السبب... و لا أمانع من الغناء مع فنان راب (فيديو)
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مروى الجلاصي
 

عقدت المطربة التونسية أمينة فاخت مساء اليوم الثلاثاء 10 جويلية 2108 بإحدى مطاعم ضاحية قمرت، ندوة صحفية بمناسبة عودتها للغناء بمسرح قرطاج خصوصا و للساحة التونسية عموما.

و أثناء الندوة، عبرت أمينة عن تقبلها لفكرة الغناء مع فنان راب تونسي خاصة ما إذا كانت كلمات الأغنية جميلة و معبرة، حيث قالت بأنها لو وجدت كلمات صادقة تصل إلى القلب فهي لا تمانع البتة من غنائها.

كما صرحت أمينة فاخت لعدسة "الفجر"، بأنها عندما بدأت مسيرتها الفنية و كانت تزور مصر و لبنان، كان الناس بالوسط الفني يطالبونها بمغادرة تونس و البقاء بلبنان أو بمصر لبناء مسيرة لها هناك.

و أضافت، بأنه رغم الرغبة التي كانت لديها في الإنتشار عربيا إلا أنها كان لديها شعور يخالجها قائلا بأن تونس قادرة على صنع نجم ينور تونس.

و في ذات السياق، تحدثت الفنانة التونسية عن شعبيتها بالعراق، حيث أنها أقامت حفلا هنالك لتكتشف بأنها أصبحت معبودة الجماهير لدى العراقيين، على حد تعبيرها.

و أشارت أمينة فاخت بأنه من الضروري دعم الفنان التونسي لأن شهرته بالعالم العربي هي فخر لتونس، معرجة على عدد من الأسماء التونسية من عمالقة الأغنية التونسية مثل "علية" و "نعمة" الذين ظلموا بالإعلام التونسي، حسب رأيها.
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