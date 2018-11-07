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"بي إن سبورت" تفاجئ متابعيها بهذا القرار!

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 03:10 ص
بي إن سبورت تفاجئ متابعيها بهذا القرار!
بي إن سبورت
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منى العوضي
 

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية عن إذاعة مباراة نهائي كأس العالم 2018 في روسيا عبر قناتها المفتوحة "beIN SPORTS" على القمر الصناعي النايل سات.

 

تأهل منتخب فرنسا إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العالم النسخة الحالية والمقامة في روسيا، وذلك بعد تخطي عقبة بلجيكا في نصف النهائي بهدف نظيف أحرزه المدافع أومتيتي في الدقيقة 51.

 

يواجه منتخب فرنسا في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم الفائز من لقاء "انجلترا وكرواتيا" والذي من المقرر إقامته غدًا الأربعاء ف نصف نهائي المونديال.

 

وأعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورت" مفاجأة خاصة لمشاهدي مباريات كأس العالم وهي نقل المباراة النهائية من المونديال عبر قناتها المفتوحة على النايل سات وترددها هو 12476 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 2/3.

 

 

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