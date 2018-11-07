خالد سمير تعليقا على إذاعة السلام الجمهوري بالمستشفيات: "كلام دعائي بحت"



وقال "سمير"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن علاقة الإنسان بوطنه تبنى بعمله في البلد وليس بالشعارات، موضحا أن الادعاء بامتلاك الوطنية هو فكر الفاشية.



وتابع، أن السلام الجمهوري والعلم يكون للتمايز والمناسبات الوطنية، والقومية، مشددا على أنه لا يوجد دولة في العالم تذيع السلام الجمهوري في الإذاعات الداخلية للمستشفى لأن المستشفيات لابد أن يكون بها هدوء، لافتا إلى أن هذا الأمر "كلام دعائي بحت".

انفعل خالد سمير عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء سابقا، على أعضاء من مجلس النواب، بسبب رفضهم لتصريحاته عن قرار وزيرة الصحة بإذاعة السلام الجمهوري، وقسم الأطباء بالإذاعات الداخلية بالمستشفيات، وتوجه لهم قائلا: "هو أنتوا نواب لينا ولا أسياد علينا".