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خالد سمير تعليقا على إذاعة السلام الجمهوري بالمستشفيات: "كلام دعائي بحت"

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 07:32 ص
خالد سمير تعليقا على إذاعة السلام الجمهوري بالمستشفيات: كلام دعائي بحت
خالد سمير
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نعيم يوسف
 
انفعل خالد سمير عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء سابقا، على أعضاء من مجلس النواب، بسبب رفضهم لتصريحاته عن قرار وزيرة الصحة بإذاعة السلام الجمهوري، وقسم الأطباء بالإذاعات الداخلية بالمستشفيات، وتوجه لهم قائلا: "هو أنتوا نواب لينا ولا أسياد علينا".

وقال "سمير"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن علاقة الإنسان بوطنه تبنى بعمله في البلد وليس بالشعارات، موضحا أن الادعاء بامتلاك الوطنية هو فكر الفاشية.

وتابع، أن السلام الجمهوري والعلم يكون للتمايز والمناسبات الوطنية، والقومية، مشددا على أنه لا يوجد دولة في العالم تذيع السلام الجمهوري في الإذاعات الداخلية للمستشفى لأن المستشفيات لابد أن يكون بها هدوء، لافتا إلى أن هذا الأمر "كلام دعائي بحت".
المزيد عن: نقابة خالد سمير السلام الجمهوري الأطباء إذاعة
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