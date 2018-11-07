مشادة على الهواء بين نواب وعضو سابق بمجلس نقابة الأطباء بسبب السلام الجمهوري (فيديو)



وعلق "رفعت"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على هذا القرار قائلا: "والله لو بيتعمل السلام الجمهوري في بيتنا قبل ما أصحى من النوم لأقوم أحيي العلم"، مضفيا: "دي مصر يا جماعة".



واعترض "سمير"، على هذا الكلام قائلا: "أنتوا لازم تقولوا السلام قبل كل جلسة، أدوا مثل للشعب في الوطنية"، ليتدخل النائب محمد سليم منفعلا: "يا دكتور أنت مش هتعلمنا الوطنية... أنت مش هتعلمنا الوطنية.. عيب".





نشبت مشادة كلامية بين النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، واللواء أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، وخالد سمير عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء سابقا، بسبب قرار وزيرة الصحة بإذاعة السلام الجمهوري، وقسم الأطباء بالإذاعات الداخلية بالمستشفيات.