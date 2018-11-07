أمينة فاخت تعلن عن غناء ابنتها بحفلة قرطاج (فيديو)‎





كشفت المطربة التونسية أمينة فاخت، بأن إبنتها ستصعد معها على ركح المسرح الروماني بقرطاج ضمن فعاليات الدورة 54 من مهرجان قرطاج الدولي.





و قد نوهت أمينة بصوت إبنتها التي تحلم باحتراف الغناء و بناء مسيرة فنية، مؤكدة بأنها تمتلك خامة صوتية مميزة و لها مستقبل واعد بالمجال الفني.





كما أعلنت النجمة التونسية خلال ندوة صحفية عقدتها مساء أمس الثلاثاء 10 جويلية 2018، عن مشاركة عدد من الأصوات بحفلها الغنائي بقرطاج.





و يذكر أن أمينة العائدة للساحة الفنية بعد غياب طويل، ستحيي حفلين إثنين بالدورة 54 من مهرجان قرطاج الدولي، يومي 21 و 24 جويلية 2018.







