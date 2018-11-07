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أطفال مصر يشاركون بمؤتمر الشباب العربي بالأردن

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:21 ص
أطفال مصر يشاركون بمؤتمر الشباب العربي بالأردن
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أحمد رمضان متولي
 

وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، على سفر عدد من الأطفال المتميزين فى الرسم والعزف والغناء والتمثيل والإلقاء إلى "الأردن" للمشاركة في مؤتمر الشباب العربى خلال الفترة من 11 حتى 17 يوليو 2018.

وأشارت الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية أن الدكتورة أيناس عبد الدايم وزير الثقافة قررت سفر أطفال المركز القومى لثقافة الطفل تلبية للدعوة الموجة من المملكة الأردنية إلى وزارة الثقافة لمشاركة مصر فى مؤتمر الشباب العربى الدولي السابع والثلاثين بالعاصمة الأردنية عمان.

كمـا أضافـت أن المـؤتـمر يتضمن جلسات حوارية مع الوفود المشاركة حول محاور " الذكاء الاصطناعي، و الإساءة واستغلال الأطفال عبر الإنترنت ، والتربية الإعلامية" ويتضمن زيارات سياحية لمدينة البترا ومدرسة اليوبيل، وتعقد ورشات عمل بقيادة مختصين تحمل شعار المؤتمر في مجالات الدراما والرقص والغناء وزخرفة الجدران وعروض متنوعة في اختتام المؤتمر.

يستهدف المؤتمر الفئة العمرية من 14– 16 عامًا، من 12 دولة عربية وأجنبية (البحرين ، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، باكستان ، الأردن).


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