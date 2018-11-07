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أمينة فاخت: "نسب من مداخيلي أمنحها لعائلات الشهداء و المؤسسة الأمنية" (فيديو و صور)‎

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:15 ص
أمينة فاخت: نسب من مداخيلي أمنحها لعائلات الشهداء و المؤسسة الأمنية (فيديو و صور)‎
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مروى الجلاصي
 

صرحت المطربة العائدة للساحة أمينة فاخت، بأنها ستخصص جزءا من عائدات حفلاتها التي ستحييها هذه الصائفة، لعائلات الشهداء و المؤسسة الأمنية.

و بذات الصدد، قالت أمينة بأن والدتها ربتها على حب تونس و علمتها الوفاء لوطنها، متمنية في الآن ذاته مضي البلاد قُدما، قائلة "قوية تونس".

أما حول مكانتها التي اكتسبتها في قلوب الناس، فقد اعتبرت ذلك بفضل صدق غناءها الذي علق الجماهير بها.

و يذكر بأن أمينة فاخت قد عرفت طيلة مسيرتها الفنية الحافلة، بأسلوبها المتميز على المسرح الذي كانت لا تهدأ حركتها فوق خشبته لتأسر بذلك قلوب عشاقها من الجماهير.

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