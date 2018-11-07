ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

دنيا سمير غانم وهشام جمال ينفيان شائعة انفصالهما فنيا بهذه الطريقة.. وفيلم جديد في الطريق !

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:14 ص
دنيا سمير غانم وهشام جمال ينفيان شائعة انفصالهما فنيا بهذه الطريقة.. وفيلم جديد في الطريق !
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

تواصل النجمه دنيا سمير غانم والمنتج هشام جمال جلسات العمل الخاصه بالفيلم الجديد المقرر البدء في تصويره خلال الأيام القليله القادمة.

وكانت دنيا وهشام قد نشرا الْيَوْمَ صوره تجمعهما عبر موقع الصور الشهير "إستجرام" لينفيا الشائعات التي أطلقها البعض حول انفصالهما فنيًا وهو مانفته دنيا وهشام تمامًا حيث أكدا علي استمرار تعاونهما الفني والذي سيبدأ بتصوير فيلم جديد خلال شهر ثم التحضير لمسلسلهما القادم لرمضان ٢٠١٩ وذلك بعد غياب العام الماضي.

يذكر أن الفيلم من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين واخراج احمد الجندي وانتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

دنيا سمير غانم وهشام جمال ينفيان شائعة انفصالهما فنيا بهذه الطريقة.. وفيلم جديد في الطريق !
المزيد عن: هشام جمال نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دنيا سمير غانم دراما انفصال فني الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كرواتيا
-
x
20:00
-
إنجلترا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/11/2018 2:23:40 AM