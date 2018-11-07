دنيا سمير غانم وهشام جمال ينفيان شائعة انفصالهما فنيا بهذه الطريقة.. وفيلم جديد في الطريق !





تواصل النجمه دنيا سمير غانم والمنتج هشام جمال جلسات العمل الخاصه بالفيلم الجديد المقرر البدء في تصويره خلال الأيام القليله القادمة.





وكانت دنيا وهشام قد نشرا الْيَوْمَ صوره تجمعهما عبر موقع الصور الشهير "إستجرام" لينفيا الشائعات التي أطلقها البعض حول انفصالهما فنيًا وهو مانفته دنيا وهشام تمامًا حيث أكدا علي استمرار تعاونهما الفني والذي سيبدأ بتصوير فيلم جديد خلال شهر ثم التحضير لمسلسلهما القادم لرمضان ٢٠١٩ وذلك بعد غياب العام الماضي.





يذكر أن الفيلم من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين واخراج احمد الجندي وانتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.



