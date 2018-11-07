كامبوس: كنت أتمنى وصول المكسيك لأبعد من ذلك في المونديال

صرح كامبوس حارس المكسيك السابق، بأنه كان يتمنى وصول المكسيك لأبعد من ذلك في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.

وقال كامبوس في تصريحات تليفزيونية: "كنت أتمنى أن تصل المكسيك لأبعد من ذلك في البطولة ويجب أن نتعلم من الفرق الأوروبية التخطيط للفوز بالبطولات".

وكانت فرنسا حجزت مكانها في نهائي البطولة، بعد أن تغلبت على نظيرتها بلجيكا بهدف دون رد، لتضرب موعدا مع الفائز من مواجهة اليوم بين انجلترا وكرواتيا.