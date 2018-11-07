خاص.. شاهد أمينة فاخت تغني بعد غياب عن الساحة الفنية (فيديو)‎





إحتضن أحد المطاعم بضاحية قمرت مساء اليوم الثلاثاء 10 جويلية 2018، ندوة صحفية عقدتها المطربة التونسية أمينة فاخت بمناسبة عودتها إلى الساحة الفنية.





و بطلب من الصحفيين الذين واكبوا الندوة، أدت أمينة مقطعا صغيرا من إحدى أغانيها الجديدة، حيث تقول كلماتها:





"أنا اللي يا عين و سلطانة غرام

و أنا اللي يا عيني يا عيني نلعب بالكلام

ليه العتاب.. ليه.. ليه الملام

حتى بكلامك صابتني سهام

أنا أنا أنا أنا.. و سلطانة غرام"





و يذكر أن أمينة العائدة للساحة الفنية بعد غياب طويل، ستحيي حفلين إثنين بالدورة 54 من مهرجان قرطاج الدولي، يومي 21 و 24 جويلية 2018.



