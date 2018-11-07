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خاص.. شاهد أمينة فاخت تغني بعد غياب عن الساحة الفنية (فيديو)‎

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:49 ص
خاص.. شاهد أمينة فاخت تغني بعد غياب عن الساحة الفنية (فيديو)‎
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مروى الجلاصي
 

إحتضن أحد المطاعم بضاحية قمرت مساء اليوم الثلاثاء 10 جويلية 2018، ندوة صحفية عقدتها المطربة التونسية أمينة فاخت بمناسبة عودتها إلى الساحة الفنية.

و بطلب من الصحفيين الذين واكبوا الندوة، أدت أمينة مقطعا صغيرا من إحدى أغانيها الجديدة، حيث تقول كلماتها:

"أنا اللي يا عين و سلطانة غرام
و أنا اللي يا عيني يا عيني نلعب بالكلام
ليه العتاب.. ليه.. ليه الملام
حتى بكلامك صابتني سهام
أنا أنا أنا أنا.. و سلطانة غرام"

و يذكر أن أمينة العائدة للساحة الفنية بعد غياب طويل، ستحيي حفلين إثنين بالدورة 54 من مهرجان قرطاج الدولي، يومي 21 و 24 جويلية 2018.

 
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