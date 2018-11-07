سفير فرنسا بمصر: نريد الفوز بالنهائي ولوريس رجل مباراة بلجيكا

أعرب ستيفان رومانيه سفير فرنسا بمصر عن رغبته بالتتويج ببطولة كأس العالم، والمقامة حاليًا بروسيا، وأكد أن هوجو لوريس حارس مرمى فرنسا كان رجل المباراة اليوم أمام بلجيكا.

وقال رومانيه خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "فرنسا تريد الفوز بالنهائي الذي فزنا به منذ 20 عامًا والمباراة كانت جيدة وبلجيكا قدمت مباراة رائعة في البداية".

واختتم تصريحاته قائلاً: "لوريس حارس المرمى هو رجل المباراة اليوم".