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ليلى عز العرب تكشف حقيقة إجرائها عملية تجميل

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:59 ص
ليلى عز العرب تكشف حقيقة إجرائها عملية تجميل
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مريم الشريف
 

نفت الفنانة ليلى عز العرب، إجرائها أى عملية تجميل فى وجهها، مشيرة إلى أنها ستخضع لهذا النوع من العمليات إذا شعرت باحتياجها لهذا الأمر.


وأضافت خلال لقائها في قناة EXRA NEWS، قائلة: "إذا قمت بعملية تجميل، ليس من الضروري أن أكون راغبة في العودة إلى سن 16 سنة، ولكن هناك أشياء فى الوجه ربما تحتاج ضبط وأنا لست ضد هذه العمليات".
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