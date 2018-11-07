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شاهد.. تريلر فيلم الدراما والتشويق "The Wife" (فيديو)

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:30 ص
شاهد.. تريلر فيلم الدراما والتشويق The Wife (فيديو)
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طرحت الشركة المنتجة لـ The Wife، التريلر الرسمي الأول لفيلم الدراما والتشويق. 


 ومن المقرر طرح الفيلم بالسينمات يوم 17 أغسطس 2018 داخل الولايات المتحدة.


الفيلم بطولة ماكس مكاوى، وكريستيان سلاتر، وإليزابيث ماكجفرن، وهاري لويد، وجلين كلوز، وجوناثان برايس، وأليكس ويلتون ريجان، ومن إخراج Björn Runge، ومن تأليف جين أندرسون، وميج وليتزر.


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