ليلى عز العرب: لهذا السبب لم أجسد دور الخبيرة المصرفية







وأضافت خلال لقائها على قناة Extra News، أن انتقالها لعالم الفن بعد عملها فى البنك يعود إلى رغبتها في التجديد أو السعى إلى النجاح فى مجال آخر بعدما حققت نجاحًا فى عملها الأول، فضلا عن شعورها بالملل من العمل فى البنوك.









قالت الفنانة ليلى عز العرب، إن التمثيل يعطيها فرصة لأن تعيش مليون شخصية وحياة ولكن بالرغم من ذلك لم تجسد خلال مسيرتها الفنية دور الخبيرة المصرفية والتي تعد وظيفتها الأساسية معتبرة ذلك من قبيل الصدفة ليس أكثر.