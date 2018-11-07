ليلى عز العرب: لهذا السبب لم أجسد دور الخبيرة المصرفية
الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:44 ص
مريم الشريف
قالت الفنانة ليلى عز العرب، إن التمثيل يعطيها فرصة لأن تعيش مليون شخصية وحياة ولكن بالرغم من ذلك لم تجسد خلال مسيرتها الفنية دور الخبيرة المصرفية والتي تعد وظيفتها الأساسية معتبرة ذلك من قبيل الصدفة ليس أكثر.
وأضافت خلال لقائها على قناة Extra News، أن انتقالها لعالم الفن بعد عملها فى البنك يعود إلى رغبتها في التجديد أو السعى إلى النجاح فى مجال آخر بعدما حققت نجاحًا فى عملها الأول، فضلا عن شعورها بالملل من العمل فى البنوك.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا ليلى عز العرب فن سينما دراما خبيرة مصرفية الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018