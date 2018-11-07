كيف رد محمد رمضان الجميل لـ عمر الشريف في الذكرى الثالثة لرحيله
الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:16 ص
الفجر الفني
أحيا الفنان محمد رمضان، الذكرى الثالثة لرحيل الفنان العالمي عمر الشريف خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
حيث كتب عبر حسابه: "اليوم الذكرى الثالثة لرحيل النجم المصري العالمي عمر الشريف، اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك".
يذكر أن عمر الشريف، أول من آمن موهبة محمد رمضان، وتنبأ له بأن يكون من أهم نجوم مصر.
الْيَوْمَ الذكرى الثالثة لرحيل النجم المصري العالمي #عمر_الشريف اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) ١٠ يوليو ٢٠١٨
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