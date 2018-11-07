بلدية المحلة يضم النيجيري أوناي

نجح مجلس إدارة نادي بلدية المحلة برئاسة مصطفى السامولي، في إتمام صفقة اللاعب النيجيري أوناي، بعد إشادة الجميع به، لما يمتلكه من قدرات مهارية وفنية رغم صغر سنه.

وتمت الصفقة فى حضور أيمن المزين المدير الفني وحماده علوي مدير الكرة ومصطفى الشامي المشرف العام على الكرة وأمين الصندوق، حيث شارك اللاعب في التدريب بالمعسكر الذي أقيم بالعين السخنة واقتنع المدير الفني به.

يذكر أن بلدية المحلة قد فاز أمس على فريق غزل دمياط بهدفين دون رد، وسيواجه غذا فريق شيكو أحد أندية القسم الثالث على ملعب البلدية.