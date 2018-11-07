ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سيدى سالم يتعادل مع بلطيم وديا

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:24 ص
سيدى سالم يتعادل مع بلطيم وديا
سيدي سالم
طباعة
أميرة مهنا
 

 

 

تعادل نادى سيدي سالم بقيادة ياسر ريان المدير الفني للفريق، مع نظيره فريق بلطيم بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بلطيم أحد فرق القسم الثالث استعدادا لدورى القسم الثاني.

 

وتبادل الفريقان الهجمات والسيطرة على اللقاء، لكن لم يتمكن أحدهما من زيارة شباك الآخر، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، وسيواجه فريق بلطيم غدا فريق شباب قلين على ملعب قلين.

 

يذكر أن فريق سيدي سالم قد ضم العديد من الصفقات المميزة، استعدادا لدوري الممتاز "ب"، واختتم الصفقات بأحمد علاء لاعب النادي الأهلي واتحاد الشرطة السابق.

 

المزيد عن: مظاليم سيدي سالم رياضة بلطيم الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كرواتيا
-
x
20:00
-
إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/11/2018 2:33:49 AM