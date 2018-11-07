سيدى سالم يتعادل مع بلطيم وديا

تعادل نادى سيدي سالم بقيادة ياسر ريان المدير الفني للفريق، مع نظيره فريق بلطيم بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بلطيم أحد فرق القسم الثالث استعدادا لدورى القسم الثاني.

وتبادل الفريقان الهجمات والسيطرة على اللقاء، لكن لم يتمكن أحدهما من زيارة شباك الآخر، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، وسيواجه فريق بلطيم غدا فريق شباب قلين على ملعب قلين.

يذكر أن فريق سيدي سالم قد ضم العديد من الصفقات المميزة، استعدادا لدوري الممتاز "ب"، واختتم الصفقات بأحمد علاء لاعب النادي الأهلي واتحاد الشرطة السابق.