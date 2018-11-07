سفيرة بلجيكا بالقاهرة: كورتوا الأفضل أمام فرنسا.. وهدفنا الآن التتويج بالمركز الثالث
الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:16 ص
ريهام عبد المحسن
صرحت ميشيل جي كارلييه دي سفيرة بلجيكا في مصر عقب الخسارة من فرنسا في الدور قبل النهائي لكأس العالم، والمقامة حاليًا بروسيا بأن بلجيكا ستقوم بما عليها للفوز بالمركز الثالث السبت المقبل.
وقالت ميشيل في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت":
"حارس المرمى كورتوا هو رجل المباراة اليوم وتصدى للعديد من الكرات".
واختتمت ميشيل تصريحاتها قائلة: "اعتقد أننا سنقوم بما
علينا للفوز بالمركز الثالث ولدينا لاعبين جيدين ونشجعهم".
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