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كانتي: وصلنا لنهائي المونديال بالعمل الجماعي

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:08 ص
كانتي: وصلنا لنهائي المونديال بالعمل الجماعي
كانتي
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منى العوضي
 

عبّر نجولو كانتي، نجم وسط منتخب فرنسا، عن سعادته بالتأهل إلى المباراة النهائية من كأس العالم، مشيرًا إلى أن الفريق سيحضر للنهائي من الآن.

 

وتمكن منتخب فرنسا من الصعود لنهائي كأس العالم 2018 بعد التغلب على بلجيكا بهدف نظيف أحرزه صامويل أومتيتي.

 

وقال كانتي، عقب انتهاء اللقاء: "آمل أن نكون جميعنا سعداء بعد المباراة النهائية، لقد حصلنا على ما أردناه، الآن سنبدأ للتحضير للنهائي، فقط بعد الفوز بالبطولة يمكننا أن نكون سعداء".

 

وتابع حديثه: "علينا أن نستمتع الليلة لكن غدًا علينا القيام بالاستشفاء والعودة للعمل من أجل المباراة النهائية".

 

وواصل: "كان علينا أن نعمل معًا وهو فوز تحقق بالجماعية بغض النظر عن صاحب الهدف".

 

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا سيواجه الفائز من لقاء (كرواتيا وانجلترا)، وذلك في نهائي المونديال والمقرر إقامته يوم 15 يوليو الجاري.

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