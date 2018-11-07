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تهشم خط مياه يتسبب في قطعها عن مناطق بالإسكندرية (صور)

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 03:14 ص
تهشم خط مياه يتسبب في قطعها عن مناطق بالإسكندرية (صور)
تهشم خط مياه
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محمد رجب - دينا حسن
 
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، قبل قليل، عن قطع مياه الشرب عن مناطق "المندرة قبلي، المعمورة الشاطئ والبلد، طوسون، أبو قير، الطابية خط رشيد حتى رافع المعدية"، نتيجة لتهشم خط 1500 مم الناقل للمياه من محطة السيوف الى محطة المعمورة والمسؤول عن تغذية محطة المعمورة بالكامل.

وأوضحت الشركة في بيان لها، قبل قليل، أنه على الفور انتقل المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، لمكان تهشم خط المياه لمتابعة الأعمال بنفسه، مؤكدة على عودتها للعمل في الخامسة فجر اليوم الأربعاء.
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