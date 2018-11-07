مكرم محمد: اتخذت قرار حظر النشر في قضية 57357 وفقًا للقانون

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيمثل غدًا الأربعاء للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، وذلك على خلفية اتخاذه قرارًا بوقف النشر في قضية مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه سيوضح أمام النيابة غدًا بأنه اتخذ قرار وقف النشر في القضية وفقًا لقانون المجلس، ووفقًا للثوابت التي تعطيه صلاحية منع النشر ومنع من الظهور وإصدار عقوبات.

و تابع: أصدرت ٤٥ قرارًا من هذا النوع، واتخذت القرار كرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأعلم أن هذا لم يؤثر على سلطات النائب العام، لكن لو كنت أعلم أن النائب العام كان يُحقق في هذه القضية ولو أخبرني بذلك، كنت سأنتظر.