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بروتوكول إذاعي تلفزيوني بين مصر والسنغال

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:00 ص
بروتوكول إذاعي تلفزيوني بين مصر والسنغال
أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 

أعلنت نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن إنشاء بروتوكول إذاعي تلفزيوني بين مصر والسنغال.

 

وقالت في تصريحات صحفية، إنه تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالإذاعة، بما فيها الإعدادات الهندسية والبرامج المُقرر تبادلها مع السنغال، مؤكدة أن التلفزيون لم يحدد بعد موعد الانتهاء من تجهيزاته.

وأضافت "مبروك" أن هناك برامج مصرية إذاعية سيتم توجيهها للعاصمة داكار باللغات السنغالية وبالفرنسية أيضًا، كما سيحدث نفس الأمر من الجانب السنغالي بإذاعتهم لبرامج بالعربية.

وأوضحت رئيس الإذاعة أن هناك تطويرات برامجية حدثت مع بداية شهر يوليو الحالي، حيث يتم تطوير البرامج بشكل دائم، بجانب وجود دورة برامجية جديدة كل ثلاثة أشهر.

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