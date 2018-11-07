عمر عصر: وزير الشباب وعدني بالتدخل لإنهاء أزمتي مع بعثة المنتخب

قال عمر عصر، لاعب منتخب مصر للتنس الطاولة، إن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وعده بالتدخل لإنهاء أزمته مع بعثة مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط بعد قرار إيقافه بسبب اتهامه بتوجيه عبارات مسيئة للاتحاد والوطن.



وأضاف "عصر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أنه شعر بالإحباط الشديد لأنه لم يكن ممن كرمهم الرئيس اليوم، لافتا إلى أنه حصل على ميداليات وبطولات كثيرة من قبل باسم مصر.

