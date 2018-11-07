ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عمر عصر: وزير الشباب وعدني بالتدخل لإنهاء أزمتي مع بعثة المنتخب

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 03:41 ص
عمر عصر: وزير الشباب وعدني بالتدخل لإنهاء أزمتي مع بعثة المنتخب
عمر عصر
طباعة
كساب أحمد
 
قال عمر عصر، لاعب منتخب مصر للتنس الطاولة، إن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وعده بالتدخل لإنهاء أزمته مع بعثة مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط بعد قرار إيقافه بسبب اتهامه بتوجيه عبارات مسيئة للاتحاد والوطن.

وأضاف "عصر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أنه شعر بالإحباط الشديد لأنه لم يكن ممن كرمهم الرئيس اليوم، لافتا إلى أنه حصل على ميداليات وبطولات كثيرة من قبل باسم مصر.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كرواتيا
-
x
20:00
-
إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/11/2018 3:53:42 AM